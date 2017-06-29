Бернарду Силва: «Ни одна команда не может побеждать постоянно»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво. Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре».

2 июля в матче за третье место сборная Португалии сыграет против проигравшей команды во встрече Германии и Мексики.