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Бернарду Силва: «Ни одна команда не может побеждать постоянно»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Силва Бернарду, Браво Клаудио
Сегодня, 03:23 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 пен.) в полуфинале Кубка Конфедераций:

«Сегодня пенальти не забили те, кто успешно справлялся с этим на чемпионате Европы. Ни одна команда не может побеждать постоянно. В серии пенальти есть доля везения, кроме того, хорошо сыграл вратарь соперника Клаудио Браво. Мы расстроены поражением, но гордимся своей работой, мы проводим неплохой турнир и будем думать о следующей игре».

2 июля в матче за третье место сборная Португалии сыграет против проигравшей команды во встрече Германии и Мексики.

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