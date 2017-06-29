30
Видаль: «Перед серией пенальти Браво сказал, что отобьёт 2-3 удара»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 02:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка конфедераций, отметив голкипера чилийской команды Клаудио Браво, который отразил три пенальти:
«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресном матче. Браво – один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти он сказал, что отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера».
Также Видаль поделился мнением о предстоящем втором полуфинальном матче между командами Мексики и Германии:
«Германия - Мексика – равный матч. Мексиканцы чем-то похожи на нас, потому что так же прессингуют. А немцы очень техничные».
Другие материалы по теме:
Вчера
17:38 Официально Скотт Паркер объявил о завершении карьеры 4
27 июня 2017
60
Или войдите через