Видаль: «Перед серией пенальти Браво сказал, что отобьёт 2-3 удара»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка конфедераций, отметив голкипера чилийской команды Клаудио Браво, который отразил три пенальти:

«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресном матче. Браво – один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти он сказал, что отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера».

Также Видаль поделился мнением о предстоящем втором полуфинальном матче между командами Мексики и Германии:

«Германия - Мексика – равный матч. Мексиканцы чем-то похожи на нас, потому что так же прессингуют. А немцы очень техничные».