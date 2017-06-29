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Видаль: «Перед серией пенальти Браво сказал, что отобьёт 2-3 удара»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Видаль Артуро, Браво Клаудио
Сегодня, 02:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал победу над Португалией (0:0, 3:0 пен.) в полуфинале Кубка конфедераций, отметив голкипера чилийской команды Клаудио Браво, который отразил три пенальти:

«Я очень счастлив. Это была тяжёлая игра. Все мысли теперь только о воскресном матче. Браво – один из лучших вратарей мира. Перед серией послематчевых пенальти он сказал, что отобьёт два-три удара, и оказался прав. Блестящая работа нашего голкипера».

Также Видаль поделился мнением о предстоящем втором полуфинальном матче между командами Мексики и Германии:

«Германия - Мексика – равный матч. Мексиканцы чем-то похожи на нас, потому что так же прессингуют. А немцы очень техничные».

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