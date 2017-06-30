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Фалькао: «Мечта о чемпионате мира позволяет мне двигаться вперед»
Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Заграница: мнение, Реал, Колумбия, Фалькао Радамель, Родригес Хамес
Сегодня, 08:33 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Роман Мельник
Колумбийский форвард Радамель Фалькао пожелал удачи своему партнеру по сборной Хамесу Родригесу, вокруг будущего которого в «Реале» развернулось множество спекуляций:
«Надеюсь, что те, кто принимают решения, поступят наилучшим образом — так, чтобы все остались довольны. Ради блага Хамеса и всей команды».
Также Фалькао поделился мыслями о грядущем чемпионате мира:
«Я часто мечтал о чемпионате мира, ведь этот турнир — один из главных источников мотивации для меня, позволяющий двигаться вперед. Но раньше времени я не хочу смотреть в будущее, на все воля Божья».
После 14 туров сборная Колумбии занимает второе место в отборочной группе Южной Америки на чемпионат мира, отставая от бразильцев на 9 очков.
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Остались игры с аутсайдерами Перу,Венесуэлой и Парагваем....и с немотивированной,уже выполнившей задачу Бразилией........
Пусть мечта Фалькао сбудется....рад что у него хватило сил вернуться в большой футбол...
Удачи !!!!