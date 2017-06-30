Фалькао: «Мечта о чемпионате мира позволяет мне двигаться вперед»

Колумбийский форвард Радамель Фалькао пожелал удачи своему партнеру по сборной Хамесу Родригесу, вокруг будущего которого в «Реале» развернулось множество спекуляций:

«Надеюсь, что те, кто принимают решения, поступят наилучшим образом — так, чтобы все остались довольны. Ради блага Хамеса и всей команды».

Также Фалькао поделился мыслями о грядущем чемпионате мира:

«Я часто мечтал о чемпионате мира, ведь этот турнир — один из главных источников мотивации для меня, позволяющий двигаться вперед. Но раньше времени я не хочу смотреть в будущее, на все воля Божья».

После 14 туров сборная Колумбии занимает второе место в отборочной группе Южной Америки на чемпионат мира, отставая от бразильцев на 9 очков.