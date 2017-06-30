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Сусо: «У меня есть три предложения от клубов АПЛ, но я хочу остаться в „Милане“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Сусо
Сегодня, 00:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Милана» Сусо заявил, что хотел бы и дальше выступать за «россонери», однако боссы клуба пока не предлагают ему продлить контракт:

«В декабре мы договорились с руководством клуба о продлении контракта, но сейчас, кажется, у „Милана“ другие приоритеты.

У меня есть три предложения от клубов АПЛ, но я хочу остаться здесь, ведь у нас прекрасные болельщики и отличный тренер.

Пока мне никто ничего не говорил. Я жду с декабря, посмотрим, как все сложится».

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