Сусо: «У меня есть три предложения от клубов АПЛ, но я хочу остаться в „Милане“»

Нападающий «Милана» Сусо заявил, что хотел бы и дальше выступать за «россонери», однако боссы клуба пока не предлагают ему продлить контракт:

«В декабре мы договорились с руководством клуба о продлении контракта, но сейчас, кажется, у „Милана“ другие приоритеты.

У меня есть три предложения от клубов АПЛ, но я хочу остаться здесь, ведь у нас прекрасные болельщики и отличный тренер.

Пока мне никто ничего не говорил. Я жду с декабря, посмотрим, как все сложится».