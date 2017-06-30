Максимов: «В РФПЛ можно играть в полноги, а получать всё равно больше, чем в Германии»

Бывший полузащитник «Вердера» и сборной Украины Юрий Максимов после полуфинального матча Кубка Конфедераций Германия - Мексика (4:1) отметил, что проблема сборной России заключается в слишком высоких зарплатах игроков из клубов РФПЛ:

«Что поражение мексиканцев говорит об уровне проигравшей им ранее сборной России? По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически ни за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть в полноги, а получать всё равно больше, чем в Германии.

В прошлом матче ошибся Акинфеев, сколько он ошибался в Лиге чемпионов? Почему бы не попробовать других кандидатов? Из вратарей больше нравится Александр Беленов. Надо уже признать, что есть футболисты перспективнее и моложе, и надо их просто подтягивать в сборную».