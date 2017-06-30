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Наби Кейта: «Хочу через 2-3 года играть за такие клубы как „Барса“, „Реал“ или „Ман Сити“»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, РБ Лейпциг, Барселона, Реал, Манчестер Сити, Кейта Наби
Сегодня, 00:19 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта не скрывает, что хотел бы перейти в топ-клуб:
«Я мечтаю играть за один из больших клубов.
Я люблю Лейпциг и никогда не забуду этот город. Думаю, через два-три года буду обладать уровнем, необходимым для игры за большие клубы, такие как „Барселона“, „Реал“ и „Манчестер Сити“».
Ранее мы писали о том, что «быки» согласны продать одного из своих лидеров, но просят за него 80 млн евро.
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