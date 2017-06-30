Бирхофф дал совет российскому футболу

Спортивный менеджер сборной Германии, известный в прошлом футболист Оливер Бирхофф поделился впечатлениями от Сочи, где вчера прошёл полуфинальный матч Кубка Конфедераций Германия - Мексика (4:1), а также дал совет российскому футболу и прокомментировал информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому форварду Фёдору Смолову:

«Впечатления от Сочи? Я не так уж много увидел – только пляж и сочинский парк. Парк мне понравился, немного похож на юг Франции. Климат тут хороший, люди приветливые. Развлечений никаких не попробовал, было мало времени.

Совет российскому футболу? Наш футбол – это долгосрочный проект, игроки в течение 10-12 лет проходят через все стадии детского, юношеского и взрослого футбола. На мой взгляд, если хочешь добиться быстрого результата, лучше всего учиться у опытных партнёров и ехать в хорошие команды, чтобы поднять свой уровень. Но в долгосрочной перспективе нужно выстроить необходимую инфраструктуру.

Я не очень хорошо знаю Смолова, но, если он выберет „Боруссию“, могу сказать одно: это хороший клуб, с отличным микроклиматом внутри коллектива. Этот клуб делает всё возможное, чтобы новичок хорошо адаптировался. Мне было интересно наблюдать за игрой Беланова и Шалимова в Германии».