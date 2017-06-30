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Дядя Винисиуса: «Через три года „Реал“ подумает, что мало за него заплатил»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Фламенго, Винисиус Жуниор
Сегодня, 08:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Улисс, которого прозвали «вторым папой» нападающего Жуниора Винисиуса, которого он приютил во время выступлений в академии «Фламенго», поделился своим мнением о грядущем переходе 16-летнего игрока в «Реал»:

«Если бы кто-то сказал мне три года назад, что 16-летний Винисиус подпишет контракт с „Реалом“, я бы рассмеялся ему в лицо. Можно представить, что какой-нибудь большой европейский клуб заинтересуется им в возрасте 18 или 19 лет, но никак не в 16.

„Реал“ выбирали за Винисиуса его представители? Ложь. Единственным человеком, кто в это время с ним общался в момент выбора, был я. Я подошел к нему и сказал: „Тебе нужно сделать выбор“. И он ответил: „Hala Madrid!“ К моему счастью.

Считаю ли я, что он стоит своих денег? Да. Через три года „Реал“ подумает, что мало за него заплатил. Вспомните, к примеру, Неймара. Сколько он стоит сегодня? Как минимум, 200 миллионов евро».

Сам Улисс предпочитает, чтобы Винисиус называл его своим дядей.

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