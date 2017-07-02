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Дракслер: «Финал КК не будет похож на наш матч с чилийцами на групповом этапе турнира»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Дракслер Юлиан
Сегодня, 09:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Конфедераций против сборной Чили:

«Я думаю, что финальный матч Кубка Конфедераций не будет похож на наш поединок с чилийцами на групповом этапе турнира. Тогда мы не показали свой лучший футбол. Тогда соперник застал нас врасплох в первые 15 минут встречи, поэтому мы и не сумели победить.

Чтобы одержать победу, нам придется показывать свой лучший футбол на протяжении 90 или даже 120 минут игрового времени. Но по пути в финал мы прибавили.

Знаем, что Чили - отличная команда с отличными игроками. Уверен, что для успеха нам придется продемонстрировать свой максимум».

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