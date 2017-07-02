Инфантино: «Пробы игроков сборной России подделали? Если это так, то мы примем меры»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о том, что все футболисты, которые были в составе сборной России на чемпионате мира-2014, что проходил в Бразилии, подозреваются в применении допинга:

«Допинг-тесты проводятся за пределами России, в лабораториях, аккредитованных WADA. Если тесты окажутся положительными, то мы примем дисциплинарные меры. Уверяю вас, что проверкой занимается не ФИФА и не российские службы.

Доклад Макларена касался Олимпийских игр в Сочи и не имел отношения к футболу. Говорят, что пробы игроков сборной России подделали. Если это так, то мы примем меры. Все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира, проходили проверку».