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Инфантино: «Пробы игроков сборной России подделали? Если это так, то мы примем меры»
Сегодня, 08:21 | Источник: dawn.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о том, что все футболисты, которые были в составе сборной России на чемпионате мира-2014, что проходил в Бразилии, подозреваются в применении допинга:
«Допинг-тесты проводятся за пределами России, в лабораториях, аккредитованных WADA. Если тесты окажутся положительными, то мы примем дисциплинарные меры. Уверяю вас, что проверкой занимается не ФИФА и не российские службы.
Доклад Макларена касался Олимпийских игр в Сочи и не имел отношения к футболу. Говорят, что пробы игроков сборной России подделали. Если это так, то мы примем меры. Все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира, проходили проверку».
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