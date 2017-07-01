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Дюгарри: «„Реал“ совершит ошибку, если не подпишет Мбаппе»
Сегодня, 22:15 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри уверен, что «Реал» просто обязан купить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Искренне считаю, что если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то совершит ошибку. Это новая жемчужина мирового футбола. Учитывая возраст Роналду, Килиан должен оказаться в „Реале“ - лучшем клубе мира».
Сегодня Мбаппе удалил со своей страницы в «твиттере» всю информацию о том, что он является игроком «Монако».
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этот Мбаппе...еще как минимум 3 сезона будет переходить в Реал).
Ахахахаха, даже бывший игрок гей-столицы Европы с радужной формой и таким же радужным каталонским флагом признает это! Сейчас глоры напишут что его Перес подкупил