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Дюгарри: «„Реал“ совершит ошибку, если не подпишет Мбаппе»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 22:15 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри уверен, что «Реал» просто обязан купить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Искренне считаю, что если „Реал“ не подпишет Мбаппе, то совершит ошибку. Это новая жемчужина мирового футбола. Учитывая возраст Роналду, Килиан должен оказаться в „Реале“ - лучшем клубе мира».

Сегодня Мбаппе удалил со своей страницы в «твиттере» всю информацию о том, что он является игроком «Монако».

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