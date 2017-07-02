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Лёв: «Браво - просто „убийца“ пенальти, но мы не боимся серии одиннадцатиметровых»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Лёв Йоахим
Сегодня, 10:10 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не испытывает волнения по поводу того, что соперника Бундестим по финалу Кубка Конфедераций - сборную Чили, трудно победить в серии пенальти (именно так чилийцы в полуфинале турнира выбили португальцев, а в 2015 и 2016 годах побеждали в финалах Кубка Америки):

«Не боюсь ли я возможной серии пенальти? Конечно, нет. С чего бы мне бояться?

Да, у Чили прекрасные игроки, которые могут забить с „точки“. В полуфинале против португальцев они били без промахов. Чилийцам также очень помог Клаудио Браво. Он просто какой-то „убийца“ пенальти.

Однако у нас тоже есть игроки, способные забить с 11 метров. Постараемся избежать серии пенальти, но мы ее совсем не боимся».

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