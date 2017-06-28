Рейтинг@Mail.ru

Конти: «„Милан“ - это мечта»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Аталанта, Конти Андреа
Вчера, 23:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Аталанты» Андреа Конти прокомментировал свой возможный переход в «Милан».

«„Милан“ - это мечта. Как только я узнал, что „Милан“ интересуется мною, то сразу дал согласие на переход. Завтра руководители клубов встретятся и обсудят мой трансфер. Посмотрим, как все сложится», - сказал Конти.

Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:09 «Интер» потерял интерес к Настасичу 0
Вчера
22:58 Официально «Удинезе» отправил форварда Эвангелисту в аренду «Эшторилу» 0
21:27 «Атлетико» увеличит сумму отступных за Сауля до 100 млн евро 4
20:41 Официально Экс-игрок «Локомотива» Ибричич стал игроком «Домжале» 7
20:28 Официально Фото Состав «Майнца» пополнился нападающим «Мидлсбро» Фишером 1
20:19 Официально Фото Кордоба подписал с «Кельном» четырехлетний контракт 2
19:28 Официально Фото Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг» 0
19:11 Официально Фото Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой» 0
19:03 Официально Фото Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай» 2
18:55 «Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной 1
все материалы по этой теме
Турниры