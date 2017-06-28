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Конти: «„Милан“ - это мечта»
Вчера, 23:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Аталанты» Андреа Конти прокомментировал свой возможный переход в «Милан».
«„Милан“ - это мечта. Как только я узнал, что „Милан“ интересуется мною, то сразу дал согласие на переход. Завтра руководители клубов встретятся и обсудят мой трансфер. Посмотрим, как все сложится», - сказал Конти.
Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.
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Он любит Милан тажке, как и Белотти, но Белотти в ТО вряд ли увидим в Милане, а хотелось бы!