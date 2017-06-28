Конти: «„Милан“ - это мечта»

Защитник «Аталанты» Андреа Конти прокомментировал свой возможный переход в «Милан».

«„Милан“ - это мечта. Как только я узнал, что „Милан“ интересуется мною, то сразу дал согласие на переход. Завтра руководители клубов встретятся и обсудят мой трансфер. Посмотрим, как все сложится», - сказал Конти.

Предполагается, что «Милан» заплатит за футболиста 25 миллионов евро.