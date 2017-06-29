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Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Фенербахче, Лион, Вальбуэна Матье
Сегодня, 16:03 | Источник: твиттер ФК "Фенербахче" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Фенербахче» официально представил полузащитника Матье Вальбуэна. «Лион» получил за 32-летнего футболиста 1.5 млн евро плюс более миллиона предусмотрено бонусами. Контракт с Вальбуэна рассчитан на 2 сезона с возможностью продления на год. В новой команде он получил 28-й номер.

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