Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»

«Фенербахче» официально представил полузащитника Матье Вальбуэна. «Лион» получил за 32-летнего футболиста 1.5 млн евро плюс более миллиона предусмотрено бонусами. Контракт с Вальбуэна рассчитан на 2 сезона с возможностью продления на год. В новой команде он получил 28-й номер.