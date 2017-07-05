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Полоз: «Не считаю себя и Кокорина „детьми лимита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий, Кокорин Александр
Сегодня, 11:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз положительно относится к лимиту на легионеров в РФПЛ. По его словам, он не считает себя и своего одноклубника Александра Кокорина так называемыми «детьми лимита».

«Когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения. 

Нас с Кокориным называют „детьми лимита“? Себя и Сашу таковыми не считаю. Кокорина называть „дитём лимита“ вообще смешно».

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