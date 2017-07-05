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Полоз: «Не считаю себя и Кокорина „детьми лимита“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий, Кокорин Александр
Сегодня, 11:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз положительно относится к лимиту на легионеров в РФПЛ. По его словам, он не считает себя и своего одноклубника Александра Кокорина так называемыми «детьми лимита».
«Когда новый тренер приходит в команду, ему нужен результат. Зачем ему растить молодого парня, когда можно купить готового иностранца, а молодёжь отправить во вторую лигу? Вот говорят, что лимит — это плохо и из-за него все проблемы, но я придерживаюсь другого мнения.
Нас с Кокориным называют „детьми лимита“? Себя и Сашу таковыми не считаю. Кокорина называть „дитём лимита“ вообще смешно».
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Дмитрий, ты сам-то веришь в то, что Зенит тебя взял не из-за лимита?
Дмитрий, ты сам-то веришь в то, что Зенит тебя взял не из-за лимита?
Ты что. я глор народной под прикрытием.
Ну а Дима лучший фланг
Глушаков?! 2х ахахахаха лидер спартака, не сборной) В сборной он все показал на что способен)
Папа Карло в домовине перевернулся...))
иначе бы кокошу давно в какой-нибудь амкар отправили бегать как в своё время смолова в урал
Дмитрий, ты сам-то веришь в то, что Зенит тебя взял не из-за лимита?
https://www.youtube.com/watch?v=JqqcPdsQiJQ