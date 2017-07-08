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Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Эвертон, Погба Поль, Лукаку Ромелу
Сегодня, 18:49 | Источник: Инстаграм Поля Погба | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оригинальным способом поприветствовал форварда Ромелу Лукаку, который накануне стал игроком МЮ. Погба выложил в своем Инстаграме видео, на котором он вместе с Лукаку весело разговаривают и танцуют на вилле в Лос-Анджелесе. 

«Увидимся завтра на тренировке», – подписал видео Погба.

 

 

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