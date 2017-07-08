Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оригинальным способом поприветствовал форварда Ромелу Лукаку, который накануне стал игроком МЮ. Погба выложил в своем Инстаграме видео, на котором он вместе с Лукаку весело разговаривают и танцуют на вилле в Лос-Анджелесе.

«Увидимся завтра на тренировке», – подписал видео Погба.