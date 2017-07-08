30
Погба выложил видео с Лукаку после перехода бельгийца в МЮ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Эвертон, Погба Поль, Лукаку Ромелу
Сегодня, 18:49 | Источник: Инстаграм Поля Погба | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оригинальным способом поприветствовал форварда Ромелу Лукаку, который накануне стал игроком МЮ. Погба выложил в своем Инстаграме видео, на котором он вместе с Лукаку весело разговаривают и танцуют на вилле в Лос-Анджелесе.
«Увидимся завтра на тренировке», – подписал видео Погба.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Только сегодня и только на «Соккер.ру» состоится баттл подопечных самых влиятельных агентов современности: Мендеш и Райола выставили свои команды для битвы.
Александр Чистяков
Ровно три года назад сборная Германии разорвала бразильцев на их домашнем ЧМ со счетом 7:1. «Соккер.ру» вспомнил другие поединки сборных, которые заставили вздрогнуть.
10:57 «Ювентус» вышел из отпуска 13
Вчера
60
Или войдите через
в спартак бы обоих)