МЮ ведёт переговоры с «Реалом» по Хамесу

Слухи о возможном переходе полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Манчестер Юнайтед» снова набирают обороты.

Сообщается, что отказ от трансфера форварда «сливочных» Альваро Мораты в пользу подписания нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку никак не сказался на желании главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо видеть на «Олд Траффорд» Родригеса.

Португальский специалист считает, что разноплановость хавбека поможет «Юнайтед» не заметить потери Уэйна Руни, который перебрался в «Эвертон», а большая популярность колумбийца в мире делает его покупку оправданной для МЮ с финансовой точки зрения.

Ранее стало известно, что Хамес намерен покинуть «Реал» в ближайшее время.