«Ювентус» и «Интер» интересуются защитником Иньиго Мартинесом

Туринский «Ювентус», который накануне вышел из отпуска, проявляет интерес к защитнику «Реал Сосьедада» Иньиго Мартинесу. Футболист также входит в сферу интересов миланского «Интера».

Контракт Мартинеса с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2021 года. По его условиям, сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.