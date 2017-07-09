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«Ювентус» и «Интер» интересуются защитником Иньиго Мартинесом
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Интер, Реал Сосьедад, Мартинес Иньиго
Сегодня, 17:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Туринский «Ювентус», который накануне вышел из отпуска, проявляет интерес к защитнику «Реал Сосьедада» Иньиго Мартинесу. Футболист также входит в сферу интересов миланского «Интера».
Контракт Мартинеса с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2021 года. По его условиям, сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.
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