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«Ювентус» и «Интер» интересуются защитником Иньиго Мартинесом

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Интер, Реал Сосьедад, Мартинес Иньиго
Сегодня, 17:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Туринский «Ювентус», который накануне вышел из отпуска, проявляет интерес к защитнику «Реал Сосьедада» Иньиго Мартинесу. Футболист также входит в сферу интересов миланского «Интера».

Контракт Мартинеса с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2021 года. По его условиям, сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

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