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«Спартак» интересуется защитником «Удинезе»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Удинезе, Эрто Тома
Сегодня, 17:02 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Удинезе» Тома Эрто попал в сферу интересов московского «Спартака». Сообщается, что в услугах 29-летнего француза заинтересован лично наставник «Спартака» Массимо Каррера. На футболиста также претендует пражская «Спарта».
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» заинтересован в услугах нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.
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Жди, скоро будет!)
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Всего за 5 лямов!
и по возрасту самое то для вас, только он не негр.
Затаился Спартак-ждем...Плохо одно-что как история парагвайцем может повторится-пол сезона уйдет,чтоб других догнать новичкам-могут оказаться не помощниками в лч...