«Спартак» интересуется защитником «Удинезе»

Защитник «Удинезе» Тома Эрто попал в сферу интересов московского «Спартака». Сообщается, что в услугах 29-летнего француза заинтересован лично наставник «Спартака» Массимо Каррера. На футболиста также претендует пражская «Спарта».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» заинтересован в услугах нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.