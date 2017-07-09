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«Спартак» интересуется защитником «Удинезе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Удинезе, Эрто Тома
Сегодня, 17:02 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Удинезе» Тома Эрто попал в сферу интересов московского «Спартака». Сообщается, что в услугах 29-летнего француза заинтересован лично наставник «Спартака» Массимо Каррера. На футболиста также претендует пражская «Спарта».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» заинтересован в услугах нападающего «Ростова» Сердара Азмуна.

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