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ПСЖ попытается подписать Модрича
Сегодня, 17:19 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру во Франции. Хорват попал в сферу интересов ПСЖ. Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что состав ПСЖ может пополнить экс-игрок «Ювентуса» Дани Алвес.
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