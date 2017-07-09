ПСЖ попытается подписать Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру во Франции. Хорват попал в сферу интересов ПСЖ. Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что состав ПСЖ может пополнить экс-игрок «Ювентуса» Дани Алвес.