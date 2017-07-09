Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Руни вернулся в «Эвертон» 49

ПСЖ попытается подписать Модрича

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Реал, Модрич Лука
Сегодня, 17:19 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру во Франции. Хорват попал в сферу интересов ПСЖ. Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что состав ПСЖ может пополнить экс-игрок «Ювентуса» Дани Алвес.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:30 Слухи Источник: «„Кристал Пэлас“ вернет Манданда в „Марсель“» 1
17:09 Слухи «Ювентус» и «Интер» интересуются защитником Иньиго Мартинесом 0
17:02 Слухи «Спартак» интересуется защитником «Удинезе» 32
16:59 Слухи МЮ ведёт переговоры с «Реалом» по Хамесу 5
15:19 Слухи Крыховяк решил остаться в ПСЖ 3
11:51 Слухи Сегодня Рюдигер пройдёт медосмотр перед переходом в «Челси» 9
11:41 Слухи «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Гарая 10
10:43 Слухи В «Челси» готовы расстаться с Пашаличем за 10 млн евро 1
10:14 Слухи СМИ: «„Эвертон“ согласовал со „Суонси“ трансфер Сигурдссона» 5
09:29 Слухи «Астон Вилла» нацелилась на Крауча 3
все материалы по этой теме
Турниры