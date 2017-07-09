Крыховяк решил остаться в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк намерен остаться в парижском клубе и побороться за место в стартовом составе вице-чемпионов Франции.

27-летний поляк, только минувшим летом перешедший из «Севильи» в парижский клуб за 33.6 млн евро, не сумел адаптироваться во Франции, где в 19 поединках не отметился ни голом, ни результативной передачей.

По слухам, в услугах хавбека заинтересована «Валенсия», а также ряд итальянских клубов, однако Крыховяк ответил на предложения отказом, так как хочет доказать себе и боссам ПСЖ, что его трансфер не был ошибкой.