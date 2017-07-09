30
Крыховяк решил остаться в ПСЖ
Сегодня, 15:19 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк намерен остаться в парижском клубе и побороться за место в стартовом составе вице-чемпионов Франции.
27-летний поляк, только минувшим летом перешедший из «Севильи» в парижский клуб за 33.6 млн евро, не сумел адаптироваться во Франции, где в 19 поединках не отметился ни голом, ни результативной передачей.
По слухам, в услугах хавбека заинтересована «Валенсия», а также ряд итальянских клубов, однако Крыховяк ответил на предложения отказом, так как хочет доказать себе и боссам ПСЖ, что его трансфер не был ошибкой.
Другие материалы по теме:
09:29 Слухи «Астон Вилла» нацелилась на Крауча 3
09:17 Слухи «Фиорентина» претендует на Хесе 0
08:10 Слухи «Арсенал» сделает предложение «Интеру» по Брозовичу 3
00:19 Слухи «Челси» готов заплатить за Бальде Кейта 20 млн евро 4
60
Или войдите через