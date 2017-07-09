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Крыховяк решил остаться в ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Крыховяк Гжегож
Сегодня, 15:19 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк намерен остаться в парижском клубе и побороться за место в стартовом составе вице-чемпионов Франции.

27-летний поляк, только минувшим летом перешедший из «Севильи» в парижский клуб за 33.6 млн евро, не сумел адаптироваться во Франции, где в 19 поединках не отметился ни голом, ни результативной передачей.

По слухам, в услугах хавбека заинтересована «Валенсия», а также ряд итальянских клубов, однако Крыховяк ответил на предложения отказом, так как хочет доказать себе и боссам ПСЖ, что его трансфер не был ошибкой.

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