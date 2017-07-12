Селюк: «Поздравляю Веретенникова с назначением в „Тобол“»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что российский специалист Олег Веретенников войдёт в тренерский штаб казахстанского «Тобола». Напомним, на пост главного тренера команды из Костаная был назначен экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов.

«Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в „Тобол“. Когда-то я представлял его интересы. В „Тоболе“ собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед», — написал Селюк в «твиттере».

С 2016 года Веретенников тренировал молодёжный состав «Оренбурга».