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Селюк: «Поздравляю Веретенникова с назначением в „Тобол“»

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2017, Россия: мнение, Тобол, Селюк Дмитрий, Веретенников Олег , Евдокимов Роберт
Сегодня, 02:23 | Источник: Твиттер Дмитрия Селюка | Редакция: Павел Молочный

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что российский специалист Олег Веретенников войдёт в тренерский штаб казахстанского «Тобола». Напомним, на пост главного тренера команды из Костаная был назначен экс-наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов.

«Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в „Тобол“. Когда-то я представлял его интересы. В „Тоболе“ собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед», — написал Селюк в «твиттере».

С 2016 года Веретенников тренировал молодёжный состав «Оренбурга».

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