Уткин: «Покупка игроков из Африки - удел маленьких клубов»

Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, почему «Зенит» не проявляет интерес к африканскому рынку.

«Я не знаю. А кто сейчас работает на африканском рынке? Это удел маленьких клубов. Четыре футболиста для „Спартака“ оттуда взяли? Давайте честно, это сейчас для второй команды. Африканский рынок - очень рискованный. Если у игрока получается, то он может сделать хорошую карьеру».