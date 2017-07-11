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Уткин: «Покупка игроков из Африки - удел маленьких клубов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит
Сегодня, 23:14 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, почему «Зенит» не проявляет интерес к африканскому рынку. 

«Я не знаю. А кто сейчас работает на африканском рынке? Это удел маленьких клубов. Четыре футболиста для „Спартака“ оттуда взяли? Давайте честно, это сейчас для второй команды. Африканский рынок  - очень рискованный. Если у игрока получается, то он может сделать хорошую карьеру».

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