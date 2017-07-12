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Уткин: «Куда делась белая полоса на форме „Спартака“? Каррера её спёр и отдал „Ювентусу“»
Сегодня, 01:59 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал слова известного модельера Вячеслава Зайцева, раскритиковавшего новую форму «Спартака», на которой теперь нет горизонтальной белой полосы:
«Рад, что Зайцев жив и здоров. Не был в этом уверен. Просто белая полоса в „Спартаке“ наступила. А если она была бы на форме, то это означало бы и наличие чёрной.
Кстати сейчас узнал, куда делась белая полоска „Спартака“. Третий комплект формы „Ювентуса“ будет в оливковом цвете с белой полоской. Каррера её спер и им отдал».
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