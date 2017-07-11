Манчини: «„Зенит“ - главный клуб России, он как „Ювентус“ в Италии»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о тех футболистах, которые получив предложение от «сине-бело-голубых», сразу отказываются.

«Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости „Зенита“.

„Зенит“ – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии „Ювентус“. Клубов с таким стадионом и базой, как у „Зенита“, в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом».