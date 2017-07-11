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Манчини: «„Зенит“ - главный клуб России, он как „Ювентус“ в Италии»
Вчера, 23:42 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о тех футболистах, которые получив предложение от «сине-бело-голубых», сразу отказываются.
«Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости „Зенита“.
„Зенит“ – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии „Ювентус“. Клубов с таким стадионом и базой, как у „Зенита“, в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом».
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Помню мне 14 лет, я а Анапе с родителями смотрю как на левый пеналь от Титова(тополиныйпух)-Парфенова, Керж и Катульский отвечают своим дуплетом...
Вжух
И теперь мне 30-ка
3 ипотеки, проблемный бизнес и беременная жена.
Радует, что хоть Зенит с тех пор грандом стал и всяким ныне середнякам по 4-5 стабильно отгружает)))
не щадит время
а спартак как больцано в серии D
. Монца 34 24 8 2 70:17 80
2. Чиливерге Маццано 34 22 7 5 75:45 73
3. Пергокрема 34 20 5 9 58:38 65
4. Виртус Бергамо 34 18 9 7 57:34 63
5. Патрия 34 19 5 10 50:34 62
6. Понтисола 34 17 8 9 59:37 59
7. Дарфо-Боарио 34 16 6 12 46:38 54
8. Караваджо 34 12 11 11 45:48 47
9. Сереньо 34 11 12 11 51:49 45
10. Грумеллезе 34 12 6 16 37:51 42
11. Чизерано 34 12 4 18 44:54 40
12. Дро 34 9 9 16 33:48 36
13. Ольджинатезе 34 10 6 18 39:56 36
14. Scanzorosciate 34 10 4 20 30:61 34
15. Левико Терме 34 7 10 17 42:53 31
16. Лекко 34 9 4 21 31:64 31
17. Больцано 34 8 5 21 31:54 29
18. Cavenago Fanfulla 34 6 9 19 38:55 27
Зенит - Ювентус
ЦСКА - Милан
спартак - Сассуоло
Локомотив - Рома
Рубин - Наполи
Краснодар - Лацио
Динамо - Интер
Там вроде у клуба 100 лет будет :)))
Поверженный спартачек, первый гол легендарного Кержа, адекватный Мутко...
Эх были времена...
https://m.youtube.com/watch?v=np_udvVN7cs
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Манчини говорит, что Зенит Ювентус :)