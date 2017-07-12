30
«Милан» приобрел юного полузащитника «Руха»
Сегодня, 16:35 | Источник: ФК "Рух" | Редакция: Роман Мельник
Официальный сайт польского клуба «Рух» сообщил о расставании с 17-летним полузащитником Пшемыславом Баргелем. Футболист продолжит карьеру в «Милане».
По неофициальной информации, поляки получат 350 тысяч евро за этот трансфер + еще 150 тысяч евро в виде бонусов.
Игрок начнет выступать в молодежной команде «Милана», так как не может подписать профессиональный контракт до достижения совершеннолетия.
Напомним, что вчера «россонери» продлили контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
❗️Stało się!
Przemek Bargiel przechodzi do @acmilan! Gratulujemy i życzymy powodzenia!
➡️https://t.co/e3WA8c5gHQ pic.twitter.com/Ncl05lJwQw
— Ruch Chorzów (@ruchchorzow1920) 12 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
17:06 Официально Старший брат Доннаруммы подписал контракт с «Миланом» 1
16:06 Официально Фото Витоло перешел в «Атлетико», но первую часть сезона проведет в «Лас-Пальмасе» 2
15:10 Официально Фото «Селтик» подписал четырехлетний контракт с хавбеком «Дженоа» Нтчамом 0
14:51 Официально Фото «Кристал Пэлас» арендовал Лофтуса-Чика у «Челси» 0
05:34 Официально Джек Корк перешёл из «Суонси» в «Бёрнли» 0
Вчера
22:54 Официально Цилер сменил «Лестер» на «Штутгарт» 3
Александр Чистяков
Сделка по трансферу Хамеса удивила, так как не выглядит выгодной для «Реала». «Соккер.ру» напоминает о других футболистах, переходивших между Мадридом и Мюнхеном.
21:42 Официально Защитник «Ромы» Зуканович перешел в «Дженоа» 1
21:31 Официально «Алавес» купил у «Реала» Бурги 1
60
Или войдите через