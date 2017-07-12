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«Милан» приобрел юного полузащитника «Руха»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Рух, Баргель Пшемыслав
Сегодня, 16:35 | Источник: ФК "Рух" | Редакция: Роман Мельник

Официальный сайт польского клуба «Рух» сообщил о расставании с 17-летним полузащитником Пшемыславом Баргелем. Футболист продолжит карьеру в «Милане».

По неофициальной информации, поляки получат 350 тысяч евро за этот трансфер + еще 150 тысяч евро в виде бонусов.

Игрок начнет выступать в молодежной команде «Милана», так как не может подписать профессиональный контракт до достижения совершеннолетия.

Напомним, что вчера «россонери» продлили контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

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