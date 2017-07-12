«Милан» приобрел юного полузащитника «Руха»

Официальный сайт польского клуба «Рух» сообщил о расставании с 17-летним полузащитником Пшемыславом Баргелем. Футболист продолжит карьеру в «Милане».

По неофициальной информации, поляки получат 350 тысяч евро за этот трансфер + еще 150 тысяч евро в виде бонусов.

Игрок начнет выступать в молодежной команде «Милана», так как не может подписать профессиональный контракт до достижения совершеннолетия.

Напомним, что вчера «россонери» продлили контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.