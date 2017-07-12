Витоло перешел в «Атлетико», но первую часть сезона проведет в «Лас-Пальмасе»

Полузащитник Витоло все-таки перешел в «Атлетико», хоть сперва и сообщалось, что игрок продлит контракт с «Севильей». 27-летний футболист будет представлять «матрасников» до 2022 года.

На «Атлетико» по-прежнему действует трансферный бан, поэтому Витоло первую часть сезона проведет в «Лас-Пальмасе» на правах аренды.

В минувшем сезоне игрок провел 30 матчей в Примере, забил 6 голов и отметился 8 результативными передачами.