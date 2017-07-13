«Бордо» презентовал еврокубковый комплект формы

«Бордо» представил третий комплект формы на новый сезон. В этой форме клуб будет играть в предстоящем сезоне в Лиге Европы. Футболки, шорты и гетры выполнены в черном цвете с розово-синими вставками.

Ранее свою форму на новый сезон показал «Лестер».