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«Бордо» презентовал еврокубковый комплект формы

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, Бордо
Сегодня, 00:29 | Источник: Твиттер ФК "Бордо" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Бордо» представил третий комплект формы на новый сезон. В этой форме клуб будет играть в предстоящем сезоне в Лиге Европы. Футболки, шорты и гетры выполнены в черном цвете с розово-синими вставками.

 

Ранее свою форму на новый сезон показал «Лестер».

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