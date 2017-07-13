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«Бордо» презентовал еврокубковый комплект формы
Сегодня, 00:29 | Источник: Твиттер ФК "Бордо" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Бордо» представил третий комплект формы на новый сезон. В этой форме клуб будет играть в предстоящем сезоне в Лиге Европы. Футболки, шорты и гетры выполнены в черном цвете с розово-синими вставками.
👕L’heure c’est l’heure 😉 Avant l’heure c’est pas l’heure. Après l’heure, c’est plus l’heure @pumafootball #StepOut ⏩ https://t.co/2A71NpDPTt pic.twitter.com/Df49h9NfH4
— FCGirondins Bordeaux (@girondins) 12 июля 2017 г.
Ранее свою форму на новый сезон показал «Лестер».
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