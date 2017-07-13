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«Зенит» полностью сменил состав селекционного отдела

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит
Сегодня, 19:32 | Источник: Fontanka.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

«Зенит» покинул весь селекционный отдел. Вслед за бывшим руководителем Антоном Евменовым отдел покинули селекционеры Армен Маргарян, Владимир Боровичка, Алексей Панфилов и Константин Шипулин. Их место заняли Сергей Ломакин и Иван Стрельцов, ранее уже работавшие в селекционном отделе «Зенита», и Никита Колесников, сын массажиста «Зенита» Сергея Колесникова. Новым главой отдела стал Александр Бокий.

Напомним, что «Зенит» на данный момент пытается подписать защитника «Порту» Диего Рейеса.

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