«Зенит» полностью сменил состав селекционного отдела

«Зенит» покинул весь селекционный отдел. Вслед за бывшим руководителем Антоном Евменовым отдел покинули селекционеры Армен Маргарян, Владимир Боровичка, Алексей Панфилов и Константин Шипулин. Их место заняли Сергей Ломакин и Иван Стрельцов, ранее уже работавшие в селекционном отделе «Зенита», и Никита Колесников, сын массажиста «Зенита» Сергея Колесникова. Новым главой отдела стал Александр Бокий.

Напомним, что «Зенит» на данный момент пытается подписать защитника «Порту» Диего Рейеса.