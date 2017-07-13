Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона в ЦСКА, но отдал его Марио Фернандесу

ЦСКА проводит встречу с болельщиками на стадионе «ВЭБ-Арена». В рамках встречи была вручена награда лучшему игроку прошлого сезона в составе «армейцев», которой удостоился голкипер Игорь Акинфеев. При этом сам вратарь сказал, что лучшим был защитник Марио Фернандес и отдал приз ему.

#Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона. Но Игорь сказал, что лучшим считает Фернандеса, и отдал награду Марио! #respect pic.twitter.com/luOxHabtth — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 июля 2017 г.