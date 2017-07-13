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Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона в ЦСКА, но отдал его Марио Фернандесу

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Акинфеев Игорь, Фернандес Марио
Сегодня, 19:48 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА проводит встречу с болельщиками на стадионе «ВЭБ-Арена». В рамках встречи была вручена награда лучшему игроку прошлого сезона в составе «армейцев», которой удостоился голкипер Игорь Акинфеев. При этом сам вратарь сказал, что лучшим был защитник Марио Фернандес и отдал приз ему.

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