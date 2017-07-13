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Акинфеев получил приз лучшему игроку сезона в ЦСКА, но отдал его Марио Фернандесу
Сегодня, 19:48 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА проводит встречу с болельщиками на стадионе «ВЭБ-Арена». В рамках встречи была вручена награда лучшему игроку прошлого сезона в составе «армейцев», которой удостоился голкипер Игорь Акинфеев. При этом сам вратарь сказал, что лучшим был защитник Марио Фернандес и отдал приз ему.
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Фернандес топ-игрок для нашего чемпионата, надеюсь и в сборной поможет на ЧМ, а то с латералями у нас беда.
Фернандес больше достоин этого звания, так как всё таки не косячил так как первый номер ворот ЦСКА и сборной.