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Защитник «Ромы» порвал крестообразные связки и пропустит несколько месяцев

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: травмы игроков, Рома, Пеллегрини Лука
Сегодня, 11:13 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Роман Мельник

Официальный сайт «Ромы» сегодня сообщил о результатах обследования левого защитника Луки Пеллегрини, который вчера получил травму во время товарищеского матча с клубом «Словацко».

У 18-летнего игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Юный футболист пропустит как минимум несколько месяцев. В ближайшие два дня Пеллегрини предстоит операция.

Сообщается, что для Эусебио Ди Франческо это станет серьезной потерей, ведь в следующем сезоне он собирался заменить Лукой Эмерсона, который в мае получил аналогичную травму.

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