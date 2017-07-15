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Защитник «Ромы» порвал крестообразные связки и пропустит несколько месяцев
Сегодня, 11:13 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Роман Мельник
Официальный сайт «Ромы» сегодня сообщил о результатах обследования левого защитника Луки Пеллегрини, который вчера получил травму во время товарищеского матча с клубом «Словацко».
У 18-летнего игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Юный футболист пропустит как минимум несколько месяцев. В ближайшие два дня Пеллегрини предстоит операция.
Сообщается, что для Эусебио Ди Франческо это станет серьезной потерей, ведь в следующем сезоне он собирался заменить Лукой Эмерсона, который в мае получил аналогичную травму.
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