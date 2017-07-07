Нойер пропустит азиатское турне «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит часть предсезонной подготовки команды из-за травмы. Сообщается, что немец не примет участие в летнем туре «Баварии» по Китаю и Сингапуру, хотя сам игрок рассчитывает вернуться к старту сезона.

«Это и планировалось. Надеюсь, что к первой игре сезона буду полностью готов. Я каждый день работаю ради этого».