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Нойер пропустит азиатское турне «Баварии»
Сегодня, 19:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пропустит часть предсезонной подготовки команды из-за травмы. Сообщается, что немец не примет участие в летнем туре «Баварии» по Китаю и Сингапуру, хотя сам игрок рассчитывает вернуться к старту сезона.
«Это и планировалось. Надеюсь, что к первой игре сезона буду полностью готов. Я каждый день работаю ради этого».
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