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Касорла рискует не сыграть до апреля
Сегодня, 14:59 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла продолжает бороться с травмой, которую он получил еще в октябре 2016 года. Тогда он повредил ахилл, после чего 32-летний испанец перенес 8 операций. Сам футболист недавно заявил о сроке в 5 месяцев простоя, но по информации СМИ, Касорла не сможет играть до апреля и рискует вообще больше не появиться в футболке «канониров». Его контракт рассчитан до лета 2018 года.
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После ухода легендарного француза и уезда Уилшира Санти смело взял на себя ответственную задачу.((