Касорла рискует не сыграть до апреля

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла продолжает бороться с травмой, которую он получил еще в октябре 2016 года. Тогда он повредил ахилл, после чего 32-летний испанец перенес 8 операций. Сам футболист недавно заявил о сроке в 5 месяцев простоя, но по информации СМИ, Касорла не сможет играть до апреля и рискует вообще больше не появиться в футболке «канониров». Его контракт рассчитан до лета 2018 года.