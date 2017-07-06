Мане приступит к тренировкам в течение 10 дней

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане близок к тому, чтобы восстановиться от травмы колена.

Пресс-служба «красных» сообщает, что сенегалец в ближайшие 10 дней приступит к тренировкам в составе команды, однако не будет принимать участия в товарищеских матчах мерсисайдцев против «Транмера» и «Уигана».

Напомним, что 25-летний футболист в последний раз появлялся на поле 1 апреля - именно в тот день во время матча против «Эвертона» он и повредил мениск, в результате чего игроку потребовалась операция.