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Мане приступит к тренировкам в течение 10 дней
Сегодня, 18:22 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане близок к тому, чтобы восстановиться от травмы колена.
Пресс-служба «красных» сообщает, что сенегалец в ближайшие 10 дней приступит к тренировкам в составе команды, однако не будет принимать участия в товарищеских матчах мерсисайдцев против «Транмера» и «Уигана».
Напомним, что 25-летний футболист в последний раз появлялся на поле 1 апреля - именно в тот день во время матча против «Эвертона» он и повредил мениск, в результате чего игроку потребовалась операция.
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