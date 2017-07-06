Рейтинг@Mail.ru

Мане приступит к тренировкам в течение 10 дней

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: травмы игроков, Ливерпуль, Мане Садьо
Сегодня, 18:22 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане близок к тому, чтобы восстановиться от травмы колена.

Пресс-служба «красных» сообщает, что сенегалец в ближайшие 10 дней приступит к тренировкам в составе команды, однако не будет принимать участия в товарищеских матчах мерсисайдцев против «Транмера» и «Уигана».

Напомним, что 25-летний футболист в последний раз появлялся на поле 1 апреля - именно в тот день во время матча против «Эвертона» он и повредил мениск, в результате чего игроку потребовалась операция.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04 июля 2017
14:59 Касорла рискует не сыграть до апреля 9
01 июля 2017
18:11 Бернарду Силва не сыграет с Мексикой 1
29 июня 2017
18:27 Фернандо Льоренте сломал руку, упав с велосипеда в отпуске 7
17:06 Новичок «Ромы» Карсдорп перенесёт операцию на мениске 2
26 июня 2017
23:33 Мексика потеряла основного защитника перед игрой с Германией 5
25 июня 2017
19:29 Бернарду Силва: «С моей лодыжкой всё в порядке» 2
24 июня 2017
22:27 Браво сможет сыграть за сборную Чили в матче с Австралией 3
17:17 Джан получил травму на тренировке сборной Германии 2
23 июня 2017
08:41 Медель получил травму в матче с Германией 7
22 июня 2017
16:20 Геррейру пропустит остаток Кубка Конфедераций 4
все материалы по этой теме
Турниры