Хоэль Кэмпбелл может пропустить несколько месяцев

Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл получил серьезную травму колена во время поединка в рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ, где его сборная Коста-Рики играла с Канадой. Футболист рискует пропустить несколько месяцев.

«Грустно и тяжело покидать сборную, когда такие травмы мешают играть и защищать честь страны. Теперь нужно подумать о своем восстановлении, чтобы вернуться еще сильнее и помочь своим товарищам по команде на 100 %. Цель остается прежней», — написал Кэмпбелл на своем личном сайте.

Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Спортинге», где в 19 матчах чемпионата он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.