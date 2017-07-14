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Хоэль Кэмпбелл может пропустить несколько месяцев
Соккер.Ру // Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, Заграница: травмы игроков, Коста-Рика, Арсенал, Кэмпбелл Хоэль
Сегодня, 18:26 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Арсенала» Хоэль Кэмпбелл получил серьезную травму колена во время поединка в рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ, где его сборная Коста-Рики играла с Канадой. Футболист рискует пропустить несколько месяцев.
«Грустно и тяжело покидать сборную, когда такие травмы мешают играть и защищать честь страны. Теперь нужно подумать о своем восстановлении, чтобы вернуться еще сильнее и помочь своим товарищам по команде на 100 %. Цель остается прежней», — написал Кэмпбелл на своем личном сайте.
Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Спортинге», где в 19 матчах чемпионата он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
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А по игре - Венгер оказался полностью прав что не сделал на него ставку, хоть болельщики и требовали этого. Как обычно диванные эксперты не правы :)