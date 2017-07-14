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Боатенг пропустит предсезонный тур «Баварии» из-за травмы

Соккер.Ру // Международный Кубок чемпионов 2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Боатенг Джером
Сегодня, 18:06 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Баварии» Джером Боатенг пропустит предсезонный тур команды, поскольку продолжает восстановление от травмы. Неделю назад футболист вернулся в общую группу мюнхенцев, но главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти все равно решил не рисковать здоровьем игрока.

«Пусть лучше Боатенг завершит свое восстановление в расположении „Баварии“. А к старту сезона он будет полностью готов помочь нам», — сказал Анчелотти.

«Бавария» в рамках предсезонки сыграет товарищеские матчи с «Миланом», «Интером», «Арсеналом» и «Челси».

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