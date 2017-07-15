Шерингем возглавит «Атлетико Калькутту»

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем продолжит тренерскую карьеру в Индии. 51-летний специалист договорился о работе в «Атлетико Калькутте» - этот клуб становился чемпионом Индии в 2014 и 2016 году. Там Шерингем сменит Хосе Молину.

Ранее Шерингем работал со «Стивенейджем» в четвертом дивизионе чемпионата Англии. Интерес к нему также проявлял «Суиндон Таун».