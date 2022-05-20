Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.90.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.73.
Пропускают матч
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Модер Якуб — Травма колена.
«Вест Хэм»: Огбонна Анжело — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «молотобойцы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 8 очков.
За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.05 — 1.16, дома 0.89 — 1.22.
«Вест Хэм»: 1.59 — 1.30, в гостях 1.44 — 1.22.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
В каждой из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 2:2, 3:3, 1:1).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 2:2, 3:3, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.55.