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20 мая 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.73.

Пропускают матч

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Модер Якуб — Травма колена.

«Вест Хэм»: Огбонна Анжело — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «молотобойцы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Чайки» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +4 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 1.05 — 1.16, дома 0.89 — 1.22.

«Вест Хэм»: 1.59 — 1.30, в гостях 1.44 — 1.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

В каждой из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 2:2, 3:3, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 2:2, 3:3, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.55.