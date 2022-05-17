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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.38. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Хадсон-Одои Каллум — Травма ахиллова сухожилия.

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Перейра Рикарду — Травма, Ндиди Вилфрид — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Челси» и «Лестер Сити» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +3 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Челси»: 2.03 — 0.86, дома 2.00 — 1.18.

«Лестер Сити»: 1.58 — 1.58, в гостях 1.50 — 1.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:3, 2:1, 0:1, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.89.