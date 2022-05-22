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22 мая 2022, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.17. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 18.00.

Пропускают матч

«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Вернер Тимо — Травма бедра, Хадсон-Одои Каллум — Травма ахиллова сухожилия.

«Уотфорд»: Куцка Юрай — Травма колена, Луза Имран — Травма колена, Этебо Огенекаро — Ушиб.

Форма команд

На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 48 очков.

За последние пять матчей «Челси» и «Уотфорд» набрали соответственно 6 и 1 очко. Разница мячей +2 и -10 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Челси»: 2.00 — 0.86, дома 1.94 — 1.17.

«Уотфорд»: 0.89 — 2.03, в гостях 0.89 — 1.61.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 19 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Челси» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).

«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 3:0, 4:2, 4:3, 2:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).

«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева забьют в обоих таймах» с коэффициентом 1.66.