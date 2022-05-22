Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Челси». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.17. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 18.00.
Пропускают матч
«Челси»: Чилуэлл Бенжамин — Травма колена, Вернер Тимо — Травма бедра, Хадсон-Одои Каллум — Травма ахиллова сухожилия.
«Уотфорд»: Куцка Юрай — Травма колена, Луза Имран — Травма колена, Этебо Огенекаро — Ушиб.
Форма команд
На данный момент «пенсионеры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 48 очков.
За последние пять матчей «Челси» и «Уотфорд» набрали соответственно 6 и 1 очко. Разница мячей +2 и -10 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Челси»: 2.00 — 0.86, дома 1.94 — 1.17.
«Уотфорд»: 0.89 — 2.03, в гостях 0.89 — 1.61.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 19 мая), а у «гостей» лишь пять.
Пять очных встреч
«Челси» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).
«Челси» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 3:0, 4:2, 4:3, 2:2).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).
«Челси» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева забьют в обоих таймах» с коэффициентом 1.66.