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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена.

«Эвертон»: Годфри Бен — Мышечная травма, Паттерсон Натан — Травма лодыжки, Таунсенд Эндрос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ириски» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Эвертон» и «Лестер Сити» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей -2 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лестер Сити»: 1.45 — 1.64, дома 1.63 — 1.25.

«Эвертон»: 1.06 — 1.67, в гостях 0.81 — 2.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 05 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 0:2, 2:1, 2:2).

«Эвертон» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 0:2, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.