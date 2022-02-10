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«Ливерпуль» — «Лестер Сити» прогноз

вчера, 14:36

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.80, а поражение доступно по котировке 12.00.

Пропускают матч

«Ливерпуль»: Мане Садио — Плохая форма.
«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Кастань Тимоти — Травма бедра, Эванс Джонни — Травма бедра, Варди Джейми — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Лестер Сити» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:
«Ливерпуль»: 2.45 — 1.03, дома 2.56 — 0.92.
«Лестер Сити»: 1.37 — 1.84, в гостях 1.27 — 1.78.

Реальность же такова:
«Ливерпуль»: 2.64 — 0.86, дома 2.50 — 0.60.
«Лестер Сити»: 1.70 — 1.85, в гостях 1.67 — 2.33.

Из чего делаем вывод, что «Ливерпуль» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, а «Лестер Сити» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Ливерпуль» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Лестер Сити» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 3:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 8.80 и 9.60 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 3:3, 3:1, 3:0, 0:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 12.00.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 14:46
Лестер имел смелость обыграть Ливерпуль не далее как полтора месяца назад, скорее всего пришло время платить по счетам.... команда Клоппа прибывает в хорошей форме, в атаке её потенциал огромен, даже отсутствие двух основных форвардов он с лихвой компенсирует расторопностью Окслейд-Чемберлена, Жота, Фирмино,... три последних баталии Ливер своих соперников с поля не отпускает пока трижды не распишется в их воротах.... и скорее всего не отпустит и проблемный нынче по качеству игры и довольно сильно обескровленный кадраво Лестер..... 12 раз в чемпионате Ливерпуль забивал больше 2-х голов. ... в 4-хи з 6-ти последних матчей "красные" так же забивают миниму по 3 мча, не будет ничего удивительно если и в ворота Лестера, который выйдет на поле без двух основных защитников залетит не меньше 3-х голов в качестве компенсации за прошлую встречу....поэтому можно смело поставить на ИТБ1(2.5)... на назревающий вопрос почему тогда ни п1 + тб 2.5 заиграна комбинация, сразу отвечу, да потому, что на этот исход коэффициент почти на треть меньше чем на предложенный....
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