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20 мая 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 7.60, а поражение доступно по котировке 19.00.

Пропускают матч

«Ливерпуль»: ван Дейк Вирджил — Травма колена, Салах Мохамед — Мышечная травма.

«Вулверхэмптон»: Килман Макс — Травма лодыжки, Семеду Нелсон — Травма бедра, Саисс Ромен — Ушиб.

Форма команд

На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Волки» отстают на 38 очков.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» набрали соответственно 13 и 2 очка. Разница мячей +5 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ливерпуль»: 2.46 — 0.68, дома 2.56 — 0.44.

«Вулверхэмптон»: 1.00 — 1.08, в гостях 0.94 — 0.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 17 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Ливерпуль» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).

«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.22.