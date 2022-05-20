Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ливерпуль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 7.60, а поражение доступно по котировке 19.00.
Пропускают матч
«Ливерпуль»: ван Дейк Вирджил — Травма колена, Салах Мохамед — Мышечная травма.
«Вулверхэмптон»: Килман Макс — Травма лодыжки, Семеду Нелсон — Травма бедра, Саисс Ромен — Ушиб.
Форма команд
На данный момент «скаузеры» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Волки» отстают на 38 очков.
За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» набрали соответственно 13 и 2 очка. Разница мячей +5 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ливерпуль»: 2.46 — 0.68, дома 2.56 — 0.44.
«Вулверхэмптон»: 1.00 — 1.08, в гостях 0.94 — 0.83.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 17 мая), а у «гостей» лишь пять.
Пять очных встреч
«Ливерпуль» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).
«Ливерпуль» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 0:1, 4:0, 1:2, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.22.