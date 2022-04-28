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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Уотфорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Уотфорд»: Кучо — Травма бедра.

«Бернли»: Ми Бен — Травма колена, Питерс Эрик — Травма колена, Вествуд Эшли — Перелом ноги, Гудмундссон Йохан — Простуда.

Форма команд

На данный момент «бордовые» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шершни» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Бернли» и «Уотфорд» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -9 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Уотфорд»: 0.94 — 2.03, дома 0.94 — 2.44.

«Бернли»: 0.88 — 1.36, в гостях 0.81 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 24 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.79.