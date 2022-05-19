Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 3.30.
Пропускают матч
«Ланс»: Лека Жан-Луис — Травма пальца руки, Какута Гаэль — Травма.
«Монако»: Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «монегаски» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Монако» и «Ланс» набрали соответственно 15 и 11 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ланс»: 1.62 — 1.24, дома 1.83 — 1.00.
«Монако»: 1.70 — 1.03, в гостях 1.39 — 1.22.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:4, 0:2, 0:0, 0:3, 0:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.52.