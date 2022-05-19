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«Ланс» — «Монако» прогноз

19 мая 2022, 22:33
Монако

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 3.30.

Пропускают матч

«Ланс»: Лека Жан-Луис — Травма пальца руки, Какута Гаэль — Травма.
«Монако»: Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «монегаски» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Монако» и «Ланс» набрали соответственно 15 и 11 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ланс»: 1.62 — 1.24, дома 1.83 — 1.00.
«Монако»: 1.70 — 1.03, в гостях 1.39 — 1.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:4, 0:2, 0:0, 0:3, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.52.

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