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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Конрад — Травма колена.

«Лион»: Лопеш Антони — Травма бедра, Денайе Джейсон — Травма, Диоманде Синали — Травма лодыжки, Дюбуа Лео — Травма, Какере Максенс — Травма колена, Н'Домбеле Тангай — Травма, Шерки Райан — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Олимпийцы» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Марсель» и «Лион» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +5 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Марсель»: 1.65 — 0.97, дома 1.71 — 1.12.

«Лион»: 1.65 — 1.32, в гостях 1.06 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 1:1, 1:0, 2:1).

«Лион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:1, 1:1, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.55.