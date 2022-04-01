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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 6.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Мец»: Кабит Мануэль — Травма колена, Сентонз Фабьен — Травма бедра, Удоль Матье — Травма колена, Пажо Венсан — Красная карточка, Хабиб Маига — Травма.

«Монако»: Вандерсон — Простуда, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «монегаски» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Монако» и «Мец» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -6 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Мец»: 0.90 — 1.79, дома 1.07 — 1.79.

«Монако»: 1.48 — 1.03, в гостях 1.00 — 1.21.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 марта), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Монако» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 3:0, 0:1, 0:7, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.55.