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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.37. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 8.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Монако»: Агилар Рубен — Простуда, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Буфаль Софьян — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки, Перейра Лаге Матиас — Травма, Баокен Стефан — Травма.

Форма команд

На данный момент «монегаски» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Монако» и «Анже» набрали соответственно 15 и 3 очка. Разница мячей +7 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Монако»: 1.62 — 1.03, дома 1.88 — 0.82.

«Анже»: 1.12 — 1.50, в гостях 1.24 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Монако» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:3, 0:1, 3:0, 1:0, 0:0).

«Монако» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:3, 0:1, 3:0, 1:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.94.