Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Нант». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 4.05.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.
Пропускают матч
«Нант»: Паллуа Николя — Травма колена, Траоре Шарль — Травма колена, Мутуссами Самуэль — Травма, Перейра де Са Роли — Травма.
«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «канарейки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 13 очков.
За последние пять матчей «Нант» и «Анже» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нант»: 1.29 — 1.10, дома 1.60 — 0.93.
«Анже»: 1.13 — 1.45, в гостях 1.20 — 1.73.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 1:3, 1:1, 2:0, 1:2).
«Анже» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 1:3, 1:1, 2:0, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.03.