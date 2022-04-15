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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Нант». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 4.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Нант»: Паллуа Николя — Травма колена, Траоре Шарль — Травма колена, Мутуссами Самуэль — Травма, Перейра де Са Роли — Травма.

«Анже»: Халед Зинедин — Травма бедра, Кабо Джимми — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «канарейки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Скоисты» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Нант» и «Анже» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Нант»: 1.29 — 1.10, дома 1.60 — 0.93.

«Анже»: 1.13 — 1.45, в гостях 1.20 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 1:3, 1:1, 2:0, 1:2).

«Анже» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 1:3, 1:1, 2:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.03.