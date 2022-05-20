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20 мая 2022, 23:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.20. Вероятность ничьи оценивается в 7.70, а поражение доступно по котировке 11.00.

Пропускают матч

«Пари Сен-Жермен»: Курзава Лайвен — Травма спины, Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма.

«Мец»: Кабит Мануэль — Травма колена, Мбенге Амаду — Травма, Сентонз Фабьен — Травма, Удоль Матье — Травма колена, Амаду Ибрагим — Травма, Н'Дорам Кевин — Травма, Хабиб Маига — Травма.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мессинцы» отстают на 52 очка.

За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Мец» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +7 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Пари Сен-Жермен»: 2.30 — 0.97, дома 2.44 — 0.67.

«Мец»: 0.95 — 1.73, в гостях 0.78 — 1.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Пари Сен-Жермен» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 1:3, 1:0, 0:2, 5:0).

«Пари Сен-Жермен» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 5:0, 2:0, 3:0, 3:1).

«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:3, 1:0, 0:2, 5:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 11.00.